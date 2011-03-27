Фильмы скачать торрент в хорошем качестве

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Храбрецы (2019) 0 0



Китай | Боевик



После взрыва нефтепровода в районе порта Биньхая, загорается не только само море, но и здания порта. Пламя вот-вот перекинется на весь город и только группа решительных и смелых китайских пожарных стоит между ревущим пламенем и жителями города....



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Миямото Мусаси (1973) 0 0



Япония | Боевик, Драма



Состоящий из двух частей фильм «Мусаси Миямото» был выпущен в 1973 году японским режиссером Тай Като (1916-1985), получившим широкую известность в начале 60-х годов прошлого столетия после выхода таких фильмов, как «Самурай Перекати-Поле» и «Суровые...



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Запретная дорога (Заповедная дорога) (2007) 7 0



США | Драма, Триллер



Десятилетний мальчик по имени Джош дает сольный концерт, на котором он виртуозно играет на виолончели. Мальчик настоящий талант, в свои десять лет в умении обращаться с инструментом он оставляет позади себя большинство взрослых исполнителей. За его и...



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Отчужденные (2019) 0 0



США | Фантастика



Фрэнк Сандерс изо всех сил пытается помочь дочери, Челси, справится с ужасными видениями, которые её мучают. Но всё неожиданно меняется и теперь Челси придется искать способ, чтобы спасти их обоих.



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Мы не состаримся вместе (1972) 7 0



Франция | Драма



Уже шесть лет Жан и Катрин — любовники. Жан не хочет разводиться и живет с женой. Катрин живет у своих родителей. Они видятся в отелях, машинах, во время отпусков и уикэндов. Они любят друг друга, ссорятся, затем мирятся. Но чувства постепенно уга...



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Химера (2010) 6 0



США | Драма, Триллер, Фантастика



Исследования человеческого ДНК находятся под строжайшим запретом, но двое ученых Эльза и Клайв в тайне от всех занимаются запрещенными исследованиями. Более того, они решают не просто изучать ДНК человека, безумные ученые решаются на отвратительный п...



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Обитель зла 3 (2007) 7 0



США | Боевик, Триллер, Ужасы, Фантастика



Уже не раз Элис приходилось спасать мир, теперь ее ждут новые приключения. Крупная корпорация «Амбрелла» разрабатывает проект, в результате которого практически все население Земли должно быть заменено более совершенной формой жизни – бессмертными кл...



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Пушки Акимбо (2019) 7 0



Великобритания | Боевик, Комедия



Майлз был обычным разработчиком видеоигр, пока его не втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к рукам два пистолета и похитили любимую девушку. Теперь Майлзу придётся сразиться с Никс - безжалостной чемпионкой подпольных игр на...



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Что ты мне сделаешь, если поймаешь (1978) 0 0



Польша | Комедия



Директор предприятия Краковски узнает, что некая Дануся, с которой он познакомился во время поездки в Париж, забеременела от него. Поскольку Дануся — дочь высокого партийного чиновника, Краковски решает на ней жениться. Однако, есть проблема — Краков...



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Уловка 22 (1970) 7 0



США | Военный, Драма, Комедия



Антивоенный крестовый поход против тех, кто наживается на войне, имеет место в Италии во время 2-ой мировой войны. Главный герой отчаянно пытается получить свидетельство о том, что он сумасшедший, чтобы более не участвовать в боевых вылетах.



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Кадкина всякий знает (1977) 8 0



СССР | Мелодрама, Советский фильм



После войны возвращается домой Кузьма Кадкин — живой, здоровый, но не один, а с ребенком. Растерянно объявляет он, что на последнем перегоне отстала от поезда мать младенца. Никто не верит Кадкину — ни односельчане, ни собственные дети. Но меньше все...



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Циско Пайк (1972) 0 0



США | Криминал, Драма



Несостоявшийся музыкант Циско Пайк – мелкий торговец наркотиками, несколько раз пойманный сержантом полиции Лео Голландом. Но наступает день, когда сержант сам предлагает Циско перевести огромную партию марихуаны, угрожая ему тюрьмой.



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Джокер (2019) 8 0



США | Драма, Криминал, Триллер



Артур Флек, скромный и незаметный человек, возвращается в Готэм после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик планирует поухаживать за стареющей матерью, перевести дыхание и попытаться вновь запустить свою карьеру юмориста. Его мало волнует, ч...



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Современные девушки (1986) 6 0



США | Комедия



Клиффорд хочет назначить свидание красотке Келли. Но когда он приходит к ней домой, чтобы забрать ее, оказалось, что она уже ушла из дома, чтобы увидеть своего экс-бойфренда, ди-джея в ночном клубе, воспользовавшись автомобилем ее соседки по комнате...



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Гундала (2019) 0 0



Индонезия | Боевик, Фантастика, Драма



Ещё ребенком Санчака потерял родителей - отец погиб, отстаивая права рабочих, а мать уехала на заработки и не вернулась - с тех пор мальчик выживал самостоятельно. Нелегкая жизнь на улице научила его не только эффективно махать ногами, а и думать в п...



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Высший балл (2004) 6 0



США | Комедия, Криминал



Группа из шести старшеклассников занимается разработкой плана, как обойти главный вступительный экзамен, который определяет их профориентацию. Каждый из них имеет свои веские причины для этого противозаконного действия. Неофициальный лидер группы, Ка...



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Главарь мафии (1978) 7 0



Индия | Боевик, Триллер, Криминал



Главарь преступной группировки Дон после стычки с полицией ранен и умирает в больнице. Полицейский комиссар с целью полностью разгромить банду решает внедрить в нее своего агента. На этот раз на роль преступного авторитета готовят имеющего некоторое...



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Затащи меня в Ад (2009) 6 0



США | Триллер, Ужасы



Фильм Затащи меня в ад рассказывает о простой девушке Кристин, которая работает в банке (к слову сказать - не «первого эшелона»). Она симпатична, умна и способна, мечтает занять освободившееся место менеджера и таким образом не только продвинуться по...



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Кошмарные выходные (Кошмарный уик-энд) (1986) 0 0



Великобритания | Ужасы, Фантастика



Профессор Брэйк изобретает машину, способную управлять разумом живых существ, меняя их поведение и характер. Тестировать её на людях Брэйк не спешит, однако у него есть амбициозная ассистентка, которая решает пригласить на профессорскую дачу трёх сту...



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Отчаянные меры (1998) 7 0



США | Боевик, Драма, Триллер



Два человека с диаметрально противоположными устремлениями вступают в непримиримую борьбу. Полицейскому Фрэнку Коннору необходимо найти донора для пересадки костного мозга своему смертельно больному сыну. Компьютер данных, к которому он пробрался нел...



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Слепые пятна (2018) 7 0



США | Драма, Комедия



Давид Диггс и Рафаэль Казаль, друзья по жизни, стали соавторами и звездами этой современной и дико занимательной истории о пересечении расы и положения в обществе, происходящей на фоне быстро облагораживающегося Окланда.



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Мистер Смит едет в Вашингтон (1939) 8 0



США | Драма



Циничные политики выбирают невинного парня - Джефферсона Смита, чтобы заменить недавно скончавшегося сенатора. Они уверены, что им можно будет манипулировать через уважаемого в штате старшего сенатора Джозефа Пэйна. Смит отправляется в Вашингтон, нап...



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